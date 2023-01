Deko-Ornamente aus Papier mit Wabenmuster

Die Zeit für Herbstdeko ist schon vorbei, aber für Sterne ist es noch zu früh? Kein Problem! Kreativ-Bloggerin Lisa Tihanyi hat eine wunderhübsche Idee für die Zwischen-Zeit und braucht nur Papier, Schere und Kleber.

Materialliste pro Ornament:

1 A1 Bogen dünnes Papier (80 – 100g)

Schere

Heißkleber oder Bastelkleber

2 Holzperlen

Garn

Wenn der Rand bemalt werden soll:

Optional: goldene Acrylfarbe

Optional: Pinsel

Optional: Wäscheklammern

So geht's:

1. Im ersten Schritt wird die Vorlage aufs Papier übertragen. Hier ist es am einfachsten, das Papier in der Mitte zu falten und die Vorlage so zu übertragen. Man kann auch mit einer Klammer mehrere Schichten Papier zusammen heften und so schneller ausschneiden.

Für ein schönes Wabenmuster werden 20 Exemplare benötigt.

2. Nun geht es ans Zusammenkleben. Hierbei ist es wichtig, einem bestimmten Muster zu folgen – so entsteht nämlich das Wabenmuster.

3. Zuerst werden die Außenseiten der gefalteten Formen zusammen geklebt. Dafür werden immer 3 Linien mit dem Heißkleber aufs Papier „gezeichnet“ – das sind die Klebestellen. (siehe Foto)

4. Das wird so lange wiederholt, bis alle Formen zusammen geklebt sind. (Wichtig: Nur die Außenseiten der gefalteten Form zusammen kleben!)

5. Jetzt sieht das Ergebnis schon aus wie ein Ornament – aber es ist noch kein Wabenmuster vorhanden. Daher werden jetzt die Innenseiten zusammen geklebt – aber mit anderen Klebestellen.

6. In diesem Schritt nun die Innenseiten des Ornaments auffalten und die Linien mit dem Heißkleber so zeichnen, wie es auf dem Foto eingezeichnet ist. So werden nach und nach die Innenseiten der Form zusammen geklebt.

7. Wenn der Rand des Ornaments bemalt werden soll: Das Ornament mit Wäscheklammern zusammen klammern, sodass die Ränder aufeinander gepresst werden.

8. Mit Pinsel und goldener Acrylfarbe den Rand bemalen und trocknen lassen.

9. Wenn die Farbe trocken ist, wird das Ornament zusammen gefügt: Eine Holzperle auf Garn auffädeln und verknoten. Das wird der Stopper am unteren Rand des Ornaments.

10. Dann wird das Garn ins Ornament gelegt – und das Ornament mit Heißkleber geschlossen. Von oben kann nun noch eine weitere Holzperle aufgefädelt werden.

Noch mehr Ideen von Lisa Tihanyi finden Sie hier

www.meinfeenstaub.com