Das Dreiecksmotiv

Weiter geht's mit der Anleitung. Jetzt wird das Dreieckmotiv gehäkelt.

Nach Häkelschrift B in Hin- und Rückreihen 4 Reihen häkeln. Zunächst 4 Luftmaschen anschlagen und mit 1 Kettmasche zum Ring schließen. Die Zahlen bezeichnen den Reihen-Beginn. Mit einem Luftmaschen-Ring beginnen und mit 5 Luftmaschen (= Ersatz für ein Dreifach-Stäbchen) + 2 Luftmaschen beginnen. Zur besseren Übersicht ist das Dreieckmotiv der Häkelschrift hellgrau unterlegt.

Anleitung

Nachdem der 1. Anleitungsteil abgeschlossen ist und eine grobe Dreiecksform aus 36 Quadraten vorliegt, die Lücken am Rand mit Dreieckmotiven nach Häkelschrift B füllen. Mit Motiv E (Eckmotiv) beginnen und in der 4. Reihe wie gezeichnet an einer Seite mit dem quadratischen Motiv verbinden, mit 1 Kettmasche enden. Weitere Dreieckmotive arbeiten und wie bei Motiv F gezeichnet mit dem zuvor gehäkelten Dreieckmotiv sowie an 2 Seiten mit den entsprechenden quadratischen Motiven verbinden bis alle "Lücken" gefüllt sind. Das letzte Dreieckmotiv (Eckmotiv) entsprechend anhäkeln.