Blumenregenbögen

Als erstes den Aludraht so zurechtschneiden, dass die gewünschte Größe an Bögen entstehen. Der oberste Bogen muss größer sein, als der unterste. Als nächstes werden die Blüten in 2cm große Stücke gekürzt. Aus ihnen kleine Bündel formen und mithilfe des Wickeldrahts auf dem Aludraht befestigen. Legen Sie das Blumenbündel an und wickeln Sie es mit 2-3 Umdrehungen fest.

Anna Rupp -

Bild in Detailansicht öffnen