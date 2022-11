Blumenanhänger

per Mail teilen

Diese blumigen Anhänger sind schnell gemacht und bringen frische Farbe in unser Zuhause.

Material:

kleine gemischte getrocknete Blumen

Heißkleber

Marmeladenglasdeckel

Schnur zum Aufhängen

Akkuschrauber oder eine spitze Zange

So geht's:

Als erstes die Marmeladenglasdeckel mit einem Loch versehen. Dazu am besten einen Akkuschrauber nehmen und das Loch für die Aufhängung langsam bohren. Sollten Sie keinen Bohrer oder eine Zange zur Hand haben können Sie die Schnur auch mit dem Heißkleber in den Marmeladenglasdeckel kleben. Wenn die Schnur zur Aufhängung befestigt ist, beginnt die Suche nach getrockneten Blüten. Diese können aus alten Blumensträußen herausgezupft werden oder Sie finden im Garten etwas schönes eingetrocknetes. Die Blütenteile werden angeordnet und mit ein wenig Heißkleber in den Deckel dicht an dicht eingeklebt. Fertig!

Besonders schön sind sie am Fenster in frühlingshaften Obstzweigen oder auch an Geschenkpäckchen. Viel Freude beim Dekorieren!

