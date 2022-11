Bestickte Sterne aus Modelliermasse

Geschenke werden erst richtig hübsch mit Anhängern. DIY-Bloggerin Lisa Tihanyi hat sich Sterne ausgesucht, die sie hübsch bestickt.

Material

Acrylroller

Eine Packung Modelliermasse

Stern-Ausstecher

Lochwerkzeug

Farbiges Garn

Sticknadel

Backpapier

So geht's:

1. Modelliermasse mit dem Acrylroller ausrollen und den Stern ausstechen.

2. Nun mit dem Lochwerkzeug oder einem Schaschlikspieß Löcher in das Motiv stechen. Dabei den Ausstecher noch um das Motiv lassen – den Ausstecher erst lösen, wenn die Löcher gestochen sind.

3. Durch die Löcher später das Garn durchfädeln – am Besten daher zuvor schon überlegen, wie die Löcher miteinander verbunden werden sollen. Beim Stern bietet es sich an, sich bei den Löchern an den Ecken zu orientieren. Nun wandert die Modelliermasse erst einmal in den Ofen (Herstelleranweisung beachten).

4. Mit farbigem Garn drauflos sticken. Am harmonischsten sehen symmetrische Stickmuster aus, aber man kann sich auch kreuz und quer austoben. Zum Schluss die Garnenden auf der Rückseite des Anhängers verknoten.

5. Tipp: Mit einem Porzellanstift noch einen weihnachtlichen Gruß in die Mitte des Sternes schreiben.

Weitere Ideen von Lisa Tihanyi finden Sie hier:

www.meinfeenstaub.com