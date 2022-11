Adventliche Tischdeko mit Amaryllis

Die Amaryllis gehört zu den beliebtesten Weihnachtsblumen. Holger Schweizer gestaltet mit ihr eine tolle Tischdeko.

Variante 1

Material

Amaryllis

Zwei Glasgefäße (groß und klein)

Kerze

So geht’s

Das kleine Glasgefäß in das Größere stellen.

Wasser in das äußere Gefäß füllen.

Amaryllis knapp unter der Blüte abschneiden.

Stiel der Amaryllis in kurze Abschnitte schneiden.

Einzelne Stielstücke in das äußere Gefäß stellen.

Amaryllis in das äußere Gefäß stellen.

Kerze in das innere Gefäß stellen.

Variante 2

Material

Amaryllis

Großer Teller

Gläser

4 Kerzen

Kieferzweige

Eibenzweige

So geht’s

Die vier Kerzen in vier Gläser stellen.

Restliche Gläser mit Wasser befüllen.

Kieferzweige, Eibenzweige und Amaryllis in die Gläser stellen.

Gläser kreisförmig anordnen.