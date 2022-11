Drucke die Vorlage aus und schneide die abgedruckten Papierteile entlang jeder durchgezogenen Linien aus. Lege ein Lineal an die gestrichelten Linien an und falze sie vor, indem du mit der Rückseite eines Buttermessers an ihnen entlang fährst.

Anastasia Baron -

Bild in Detailansicht öffnen