Graffiti war gestern. Heute werden die Berliner Hausfassaden mit Klebeband verschönert. Tape Art – das ist Kunst mit Klebeband. Klebeband zum Abkleben bei Malerarbeiten kennt wohl jeder, doch was, wenn das Klebeband zur Kunst wird.

Die buntesten und schönsten Wandgemälde in Berlin kommen von Bruno, Bodo und Kolja. Die drei bilden das Künstler-Kollektiv Klebebande. In wenigen Tagen kleben sie aus Kilometern Klebeband riesige Kunstwerke an Hausfassaden. Unser Berlin-Reporter Norbert Lübbers hat die drei bei ihrem aktuellen Projekt begleitet! Und dafür ging es hoch hinaus.