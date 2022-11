per Mail teilen

Die Waldpension Buchholzmühle bei Dessau-Roßlau ist ein besonderer Ort, an dem man vom Alltag abschalten kann. Geführt wird wird die Pension von Kathrin Bahlmann, Pfarrersfrau und Mutter von fünf Kindern. Auch für sie ist dieser Ort etwas ganz besonderes. Denn hier hat sie ein neues Leben begonnen.

Würden Sie es wieder machen?

Ja, auf jeden Fall.

SWR SWR -

Was war der schwierigste Moment?

Mit 5 Kindern wieder berufstätig zu werden … kann ich allen Anforderungen gerecht werden?

Was war der schönste Moment?

Als die ersten Urlaubsgäste kamen und sich hier wohl fühlten. Oder wenn es mir gelingt, Menschen zu überraschen mit der Art, wie ich die Dinge hier mache. Wenn Menschen sich hier wieder ganz lebendig fühlen und ihre Sinne angeregt werden, Lebensfreude zu spüren ist.

Was hilft auf Durststrecken?

Gott. Ein Gebet.

SWR SWR -

Der beste Rat für Zauderer?

Du musst nicht immer viel Geld oder sehr viel Mut haben, um etwas in deinem Leben zu verändern. Viel wichtiger ist es, etwas zu tun, was aus deinem Herzen und deiner Seele kommt, etwas, was dir einfach richtig liegt - dann stellt sich der Erfolg ganz von alleine ein und macht dich und auch andere Menschen froh.

Mein altes Leben war...

sehr viel fremdbestimmt.

Mein neues Leben ist...

selbstbestimmt, voll Arbeit, die mir liegt und vieler dankbarer Menschen.