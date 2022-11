Karolina Hirsch

per Mail teilen

Die gelernte Kinderpflegerin hatte schon lange davon geträumt, sich selbständig zu machen. Im zweiten Anlauf hat es geklappt, mit einer ganz ungewöhnlichen Idee.

Würden Sie es wieder machen?

Ja, ich würde die Jägerprüfung sofort wieder machen, denn es ist eine Bereicherung an Wissen und Erfahrung die ich in meiner "Jagdschule für Frauen" weitergeben kann und meinen Teil dazu beizutragen, die Jagd wieder in "positives Licht" zu rücken.

Was war der schönste Moment?

Mein schönster Moment war die bestandene Jägerprüfung der ersten Jagdschülerin, denn man fiebert und freut sich mit.

Was war der schwierigste Moment?

Der schwierigste Moment für mich war, die Waffe zu beherrschen und achtvoll damit umzugehen.

Was hilft auf Durststrecken?

Energie tanken, damit man wieder neue Ideen entwickeln und umsetzen kann.

Mein altes Leben...

ohne Jagen und meine Jagdschule war nicht ganz so erfüllend.

Mein neues Leben...

mit meiner Jagdschule ist mega spannend und herausfordernd.