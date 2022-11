per Mail teilen

Sternekoch aus Hamburg

SWR SWR - Stephanie Schweigert

Das Handwerk und die Kunstfertigkeit der Spitzengastronomie lernte er von den Großen des Fachs. So Eckart Witzigmann, der den gebürtigen Badener als "eines der größten Talente in Deutschland" bezeichnete. Mit Gerd Käfer richtete Hauser Caterings und Bankette auf der ganzen Welt aus. Weitere Station seines Berufsweges war das Hotel Adlon in Berlin, wo er als Küchendirektor und gastronomischer Leiter Bankette für nationale und internationale Prominenz ausrichtete und auch schon mal Dinners im Schloss Bellevue organisierte.



Seit 2002 führt Karlheinz Hauser auf dem traditionellen Hamburger Süllberg sein eigenes Restaurant mit Hotel, und hat dies zu einer Pilgerstätte für anspruchvolle Gourmets entwickelt. Daneben ist er als kulinarischer Berater weltweit gefragt. Für seine moderne Küche wird Karlheinz Hauser immer wieder ausgezeichnet, unter anderem mit dem „Prix Culinaire d’Europe“ und zwei Sternen im Guide Michelin.