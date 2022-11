per Mail teilen

Dem Leben nochmal eine völlig andere Richtung zu geben erfordert viel Mut und viel Fleiß, so wie bei Judith Reinhard.

Würden Sie es wieder machen?

Ja, immer!

Was war der schwierigste Moment?

Das Töten der Tiere.

Was war der schönste Moment?

Die erste Kalbung, mitten in der Nacht, draußen in der Natur bei Vollmond.

Was hilft auf Durststrecken?

Weiter machen!

Der beste Rat für Zauderer?

Einfach wagen!

Mein altes Leben war...

jeden Tag woanders.

Mein neues Leben ist...

beständig