Janine Steeger

per Mail teilen

Es ist gar nicht lange her, da moderierte sie noch vor einem Millionen-Publikum. Heute engagiert sie sich für den Umweltschutz. Ihr neues Leben ist grün.

Würden Sie es wieder machen?

Definitiv ja. Ich bereue nichts.

SWR SWR -

Was war der schwierigste Moment?

Es gibt nicht den einen schwierigen Moment. Die schwierigen Momente kommen immer wieder. Wenn nicht genug Geld reinkommt, wenn ich mit meinen Ideen keine Unterstützer finde, wenn ich ausgebremst werde.

Was war der schönste Moment?

Die Erleichterung im Moment der Entscheidung - bei mir also die Kündigung. Ich habe selten so deutlich gespürt, genau das Richtige getan zu haben.

Was hilft auf Durststrecken?

Zuspruch von wildfremden Menschen, die mir einfach sagen: Hey, Sie machen einen tollen Job. Und ab und zu brauche ich auch professionelle Unterstützung durch meinen Coach.

Der beste Rat für Zauderer?

Ich bin Bauchmensch, deshalb würde ich immer raten auf den Moment zu warten, in dem der Bauch sagt: Jetzt, spring genau jetzt. Für sehr rationale Menschen ist das aber sicher nicht das richtige.

Mein altes Leben...

war wunderbar.

Mein neues Leben...

ist immer noch wunderbar, aber zusätzlich sinnvoller.