Als Polizist kümmerte sich Jan-Peter Graap früher um die Sicherheit seiner Mitmenschen. Die Übeltäter verfolgte er und nahm sie fest. In seinem neuen Leben begegnet er den Sündern auf ganz andere Art: Als Pastor hilft er ihnen, aus ihrer Not zu entkommen.

Würden Sie es wieder machen?

Ganz klar: ja!

Was war der schwierigste Moment?

SWR SWR -

Die erste Phase nach meiner Entscheidung des Berufswechsels glich einer kalten Dusche: Nach aufregenden Erlebnissen wie wilden Verfolgungsfahrten, Festnahmen von Tätern auf frischer Tat und anderen Erfahrungen saß ich nun am Sekretär und paukte die alten Sprachen Hebräisch und Griechisch. An einem dieser für mich damals staubtrockenen Tage hätte ich am liebsten alles hingeschmissen. Doch wie durch ein Wunder lichtete sich wieder der Nebel und es kam Gewissheit in meine Berufung!

Was war der schönste Moment?

Meine Einsegnung als Pastor war ein Sonntag mit Goldrand: Kopf und Herz kamen in diesem Moment zusammen mit dem Gefühl nun am richtigen Platz zu sein und meiner eigentlichen Lebensaufgabe zu folgen. Ein Moment, den ich mir immer wieder für meinen Dienst für Gott und die Menschen erbitte.

Was hilft auf Durststrecken?

Mir persönlich hilft es, bei viel Wind mein (Lebens-)Boot in den Wind zu legen, das heißt einen Kurs zu fahren, der direkt in die Richtung geht, aus der der Wind kommt. Damit senkst Du deutlich Deine Geschwindigkeit und kannst in der Atempause über neue Kursrichtungen nachdenken. Bei wenig Wind versuche ich meinen Selbstwert möglichst nicht von den Umständen abhängig zu machen.

Der beste Rat für Zauderer?

SWR SWR -

Da zitiere ich gerne ein Lied von Klaus Peter Hertzsch aus dem Evangelischen Gesangbuch. Dort heißt es: "Vertraut den neuen Wegen, / auf die der Herr uns weist, / weil Leben heißt: sich regen, / weil Leben wandern heißt. / Seit leuchtend Gottes Bogen / am hohen Himmel stand, / sind Menschen ausgezogen / in das gelobte Land."

Mein altes Leben war...

so, dass ich vor Dienstbeginn niemals wusste, was mich an dem Tag erwartete. Deshalb war die Zeit von Abenteuern und Überraschungen, aber auch von beruflicher Sicherheit geprägt.

Mein neues Leben ist...

ähnlich. Doch nun ist eine tiefe Lebenserfüllung dazugekommen. "Gott sei Dank."