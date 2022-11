Iveta Kemper

Die 44-Jährige Heilpraktikerin aus Schwieberdingen in der Nähe von Stuttgart hat ein sehr bewegtes Leben hinter sich – und zwar privat und beruflich. Ihr Weg in die Selbstständigkeit als Heilpraktikerin war sehr steinig. Gerade deshalb will sie anderen Menschen helfen.

Würden Sie es wieder machen?

Ja, unbedingt! Trotz der Hürden, die man überwinden muss, würde ich es wieder tun.

Was war der schwierigste Moment?

Es gab einige schwierige Momente. Als ich nach dem Abitur nach Deutschland gekommen bin - weit weg von der Familie und ohne Freunde. Als mein Mann kurz nach unserer Hochzeit gestorben ist - so herausgerissen aus dem Leben. Als ich in meinem alten Beruf gemerkt habe, dass ich völlig ausgebrannt und erschöpft bin. In solchen Momenten die Kraft zu finden sich wieder neu zu motivieren und die innere Stärke zu finden ist nicht leicht.

Was war der schönste Moment?

Mein letzter überwältigender Moment war, als ich die Heilpraktikerprüfung bestand. Da habe ich mich gefühlt, als hätte ich den höchsten Berg der Welt erklommen. Ein großer Traum ging in Erfüllung und der Grundstein für einen Neuanfang wurde gelegt.

Was hilft auf Durststrecken?

Mir hat es geholfen, sich immer wieder daran zu erinnern, wer man ist, was man möchte und was man im Leben schon geschafft hat. Die Familie, gute Freunde und professionelle Begleiter sind auf solchen Durststrecken eine ganz wichtige Stütze.

Der beste Rat für Zauderer?

Hier sehe ich folgendes Bild: Ein weites Feld und mitten drin eine Kreuzung. Wenn Du hier bist, höre auf Dein Herz und habe den Mut, abzubiegen und einen neuen Weg zu beschreiten.

Mein altes Leben war...

Alle guten und schlechten Erfahrungen haben mich dorthin gebracht, wo ich heute bin. Ich habe gelernt zu verzeihen und abzuschließen.

Mein neues Leben ist...

abwechslungsreich, spannend und von mir selbst bestimmt. Ich helfe Menschen, gesund zu werden und gesund zu bleiben. Ich begleite Menschen dabei, in schwierigen Situationen den richtigen Weg zu finden. Mein neues Leben erfüllt mich.