Heike Schettler - ScienceLab

Mitten im Leben hat Heike Schettler den Neuanfang gewagt. Den Anstoß gab die Wissbegierde von Kindern.

Würden Sie es wieder machen?

Unbedingt, auf jeden Fall!

Was war der schwierigste Moment?

Es wurde immer dann schwierig, wenn bei Männern Dollarzeichen oder Orden in den Augen leuchten und Sachlichkeit auf der Strecke bleibt. Dann entstehen suboptimale Lösungen – im Sinne des eigenen Denkmals. So war es schwierig mit anzusehen, wie Gelder verschleudert wurden. Aber wir sind ja zäh. Das haben wir ausgesessen ;-)

Was war der schönste Moment?

Schöne Momente gibt es immer wieder, wenn Kindern oder Erwachsenen der „Groschen“ fällt und sie verstehen, wie die Welt funktioniert. Wenn dann die Augen leuchten und sich eine völlig neue Welt offenbart. Der Superlativ steht dem Naturwissenschaftler nicht. ;-)

Was hilft auf Durststrecken?

Langer Atem, Ausdauer, analytische Herangehensweise, Gelassenheit und ein Team, das sich gegenseitig stärkt.

Der Beste Rat für Zauderer?

Wer viel wagt der viel gewinnt. Oder "No risk, no fun, no impact"

Unser altes Leben war?

Stärker fremdbestimmt

Unser neues Leben ist?

Selbstbestimmt, erfüllt, herausfordernd