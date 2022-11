Heike Böhm war früher Führungskraft in einer Bank. Viel Verantwortung, viel Stress, aber natürlich auch viel Sicherheit, ein festes Gehalt.

Heike Böhm war früher Führungskraft in einer Bank. Viel Verantwortung, viel Stress, aber natürlich auch viel Sicherheit, ein festes Gehalt. Doch immer stärker spürte sie, dass sie sich in dem Job nicht mehr wohl fühlt. Sie will raus aus dem Hamsterrad. Und vor allem: Rein in den Wald.