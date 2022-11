Gabriele Moosa SWR SWR -

Schon als Kind liebte Gabriele Moosa es aus Stoffen, Borten und Bändern schöne Dinge herzustellen. Inspiriert wurde sie von ihrer Mutter, die ein eigenes Nähatelier hatte.

Nach ihrer Fachhochschulreife und Ausbildung war Gabriele Moosa lange bei einem Nähmaschinenkonzern in der Verkaufsförderung beschäftigt. Vor 11 Jahren wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit und ist seitdem freiberuflich für verschiedene Firmen des kreativen Nähbereiches tätig.

Sie arbeitet u.a. im Marketingbereich für die Firma Im Bilde, stellt auf verschiedenen Handarbeitsmessen in Deutschland aus. Für die Firma SVP ist sie als Produkt- und Verkaufstrainerin weltweit für Schulungen unterwegs. Dabei genießt sie es, die gesammelten Eindrücke, wie in anderen Ländern genäht und mit Stoffen gearbeitet wird, aufzunehmen und neu umzusetzen.

Gabriele Moosa ist in Ettlingen geboren, aufgewachsen und lebt heute mit ihren 2 Söhnen in der Nähe von Karlsruhe.