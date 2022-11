Gabriele Braun

Von der Top-Managerin zur Schuhmacherin, das war Gabriele Brauns Weg. Dafür muss sie auf einiges verzichten - aber sie hat noch mehr dazugewonnen.

Würden Sie es wieder machen?

Ja, auf jeden Fall. Ich werde immer wieder meinen Lebensweg überdenken und überlegen, ob es noch das Richtige für mich ist. Stillstand ist für mich keine Option.

SWR SWR -

Was war der schwierigste Moment?

Die Zeit kurz vor der finalen Entscheidung in die Schuhmacherei zu wechseln und zu kündigen. All das Abwägen, Für und Wider, den Bauch anhören, und die Zweifel, die man hat bezüglich der Finanzen. Alles nicht so einfach.

Was war der schönste Moment?

Der ist eigentlich jetzt- immer wieder. Es gibt Hochs und Tiefs über die Zeit. Aber die Euphorie etwas getan zu haben, das mich mir näher bringt, ist immer wieder da. Und die Momente, die meine Entscheidung bestätigen, weil es einfach Spaß macht was ich tue, sind immer wieder schön.

Was hilft auf Durststrecken?

Der Glaube an sich selbst.

SWR SWR -

Der beste Rat für Zauderer?

Sich einzugestehen, dass es ein mutiger Schritt ist, auf den man Stolz sein kann. Und wenn es nicht funktioniert, hat man in jedem Fall etwas daraus gelernt. Wenn man es nicht versucht, wird man ewig zaudern und das zermürbt. Also entweder hop oder top. Aber niemals zu lange darüber grübeln.

Mein altes Leben war...

sehr schön und ich führe es in Teilen ja immer noch weiter fort. Ich habe sehr viel gelernt, erfahren, tolle Leute getroffen und dafür bin ich sehr dankbar. Ich würde auch das wahrscheinlich immer wieder so machen.

Mein neues Leben ist...

aufregend, spritzig, erfrischend anders. Auch hier lerne ich viel und treffe tolle Leute. Und es hält noch so viel Neues für mich bereit. Ich freue mich darauf.