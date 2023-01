per Mail teilen

Rund 250 Eier essen die Deutschen im Jahr. Gerade jetzt zu Ostern rückt das Ei wieder in den Mittelpunkt unserer Frühstückstafeln. Ein Frühstück, das rund um die Uhr serviert werden kann ist Eggs Benedict! Das sind pochierte Eier mit dem gewissen Extra an Zutaten. In Berlin gibt es sogar ein Restaurant, das sich ganz dieser besonderen Zubereitungsart verschrieben hat.