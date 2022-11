per Mail teilen

Frank Vollet hat seinem neuen Leben einen ganz anderen Rhythmus gegeben. Eigentlich ist er gelernter Betriebswirt, hatte einen gut bezahlten, sicheren Job als IT-Firmenvorstand. Seit 6 Jahren ist Samba das neue Leben von Frank Vollet. Er gibt Trommel-Seminare – als Teambildungsevent und zur Mitarbeiter-Motivation.

Würden Sie es wieder machen?

aber sicher!

Was war der schwierigste Moment?

Gab es viele und immer wieder. Aber selbst schwierige Situationen empfand ich im Endeffekt als hilf- und lehrreich

Was war der schönste Moment?

Gab es (auch) viele (insbesondere bei den vielen tollen Kunden-Veranstaltungen), herausragend vielleicht der Moment, als meine Kinder im vollen Umfang erkennen konnten, dass ich meine Herzensangelegenheit zum Beruf gemacht habe.

Was hilft auf Durststrecken?

Die Liebe zum Tun und die Frage, ob man die Tätigkeit auch weiterführen würde, wenn das Unternehmen scheitern würde.

Der beste Rat für Zauderer?

Sich selbst die Frage stellen, was man tun würde, wenn man genug Geld hätte, das zu tun, was einem am Herzen liegt und dann einfach loslegen.

Mein altes Leben war...

toll

Mein neues Leben ist...

noch unglaublich viel toller und schlicht wunderbar!