Auch Sie haben bestimmt einen Eine-Welt-Laden in Ihrer Heimat. Dort arbeiten meistens ehrenamtliche Leute, verkaufen faire, oft ökologische Produkte. Die Eine Welt-Arbeit hat in Bayern eine Interessenvertretung, die heißt "Eine Welt-Netzwerk Bayern e.V.". Frank Braun ist dort als Eine Welt-Promotor für die Region Nordbayern verantwortlich und hat für seine Überzeugungen auf viel Gehalt verzichtet.

Würden Sie es wieder machen?

Ohne Wenn und Aber: Ja!!!

Was war der schwierigste Moment?

Direkt am Tag der Kündigung. Da hatte ich doch ganz schön viele Schmetterlinge im Bauch.

Was war der schönste Moment?

Als ich gemerkt habe, dass es sich auch in Wirklichkeit so gut anfühlt, wie die Sehnsucht in all den Jahren davor.

Was hilft auf Durststrecken?

Gute Freunde, vielleicht auch mal ein neutraler Coach, der einem unverblümt den Spiegel vorhält.

Der beste Rat für Zauderer?

Es hilft nicht zu wissen was Sie nicht wollen, sie müssen wissen was Sie wirklich wollen.

Mein altes Leben war...

spannend aber auch sehr auslaugend, ich war Getriebener statt Herr meiner Zeit und Entscheidungen.

Mein neues Leben ist…

Sinnerfüllt, voller toller Begegnungen und Menschen, voller Inspiration und immer wieder auch der Freiheit nein zu sagen.