Evelyne Weigold hat ihr früheres Berufsleben so belastet, dass sie ständig krank war. Ihr neues Leben dagegen macht sie glücklich!

Würden Sie es wieder machen?

Auf jeden Fall würde ich die Entscheidung wieder treffen, ohne Einschränkung!

Was war der schwierigste Moment?

Innerhalb kürzester Zeit hier einzusteigen, ohne eine wirkliche Einweisung zu bekommen und dann plötzlich auf mich allein gestellt zu sein.

Was war der schönste Moment?

Es geschafft zu haben, alleine. Den Schritt gewagt zu haben.

Was hilft auf Durststrecken?

Ein Bierchen mit Familie

Der beste Rat für Zauderer?

Auch mal auf den Bauch hören. Sich immer wieder die Frage zu stellen, was will ich wirklich, wer bin ich, bin ich die Person, die ich in Spiegel sehen möchte.

Mein altes Leben war.....

langweilig, nicht mein Leben, eintönig

Mein neues Leben ist....

aufregend, abwechslungsreich und mein wirkliches Leben