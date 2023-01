per Mail teilen

ARD-Buffet-Moderatorin Evelin König. © SWR/Peter A. Schmidt SWR SWR - Peter A. Schmidt

Service ist ihr "Ding". Und das war so keineswegs vorauszusehen, denn Evelin König hat Kulturwissenschaften, Germanistik und Kunstgeschichte studiert. Doch schon während des Studiums sammelte sie Rundfunkerfahrung als Reporterin beim Südwestfunk in Baden-Baden und im Landesstudio Tübingen.

Nach dem Volontariat begann Evelin Königs Karriere als Moderatorin. Über viele Jahre präsentierte sie aus Stuttgart die Nachrichtensendung Baden-Württemberg aktuell, genauso wie Galas und Sondersendungen aus Kultur und Sport. Für sie unvergessen: eine 33-stündige Live-Reportage aus der Eiger-Nordwand.

Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Jungs.

Das verrät unsere Moderatorin über sich

Was isst du am liebsten?

Ich halte es wie Vincent: ich hab' gefühlte 283 Leibspeisen. Je nach Jahreszeit und Inspiration durch unsere Köche…

Wann bist du so richtig kreativ?

Beim Kochen. Wenn im Kühlschrank Dinge sind, die verwertet werden wollen. Dann erinnere ich mich an Kostproben aus der Studioküche, die ich „Freestyle“ umsetze und mit meinen Ideen kombiniere.

Was bedeutet "leben und genießen" außerhalb des ARD-Buffet Studios für dich?

Mit offenen Augen in der Natur sein. Wie die Sonne durch die Blätter scheint, wie der Boden nach einem Regenschauer duftet. Am frühen Morgen durch den Wald joggen und dann, weil die Jungs ja ausschlafen wollen, mit meinem Mann den ersten Kaffee in der Morgensonne genießen...