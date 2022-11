per Mail teilen

Eva Maria Baumann hat BWL studiert und schon in den 80ern Computer programmiert - und heute? Heute ist sie Kosmetikerin und will mit ihrer Geschichte auch anderen Mut zur Veränderung machen.

Würden Sie es wieder machen?

Ja, auf jeden Fall.

Was war der schwierigste Moment?

Gab es eigentlich nicht.

Was war der schönste Moment?

Als ich meinen Ausbildung als Kosmetikerin mit 52 Jahren noch gut abgeschlossen habe und also über 50 noch was im Leben ändern konnte.

Das ist auch mein Appell an alle 50+!

Was hilft auf Durststrecken?

Positives Denken und Durchhalten - kann nur besser werden!

Der beste Rat für Zauderer?

Aufhören damit und positiv denken......

Meistens können die Zauderer sich selbst nicht leiden.

Mein altes Leben war... ?

Im Beruf sehr aufregend...

Mein neues Leben ist... ?

Zufrieden, spannend und relaxed.