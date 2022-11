per Mail teilen

Hatten sie schonmal eine Idee, die die Welt unbedingt braucht? Dann müssen sie nach Berlin. Denn im Erfinderladen kann jeder, der gerne Daniel Düsentrieb spielt, seine Ideen umsetzen und an den Kunden bringen. Egal ob praktisch oder durchgeknallt, hier gibt es wirklich alles, von dem sie bisher noch nicht gehört haben. Und so manche Erfindung schafft es von hier sogar in die großen Warenhäuser dieser Welt.