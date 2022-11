Einkorn, Dinkel, Emmer – alles alte Getreidesorten, sogenannte Urgetreide. Immer mehr Bäckereien bieten Produkte mit den historischen Getreidesorten an. Geschmacklich bringen sie neue Noten in die Küche, im Anbau sind sie aber etwas aufwendiger und häufig auch weniger ertragreich als moderne Getreidearten. Vor allem aber: sie sind wesentlich seltener! Reinhard Hecker baut bei Eppingen in Baden-Württemberg Urgetreide an.