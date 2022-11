Elke Galic hat den beruflichen Wiedereinstieg nach der Elternzeit für eine Umorientierung genutzt.

Würden Sie es wieder machen?

Ja, natürlich! Es hat keinen Sinn, seine innere Stimme zu ignorieren. Mut wird doch letzten Endes immer belohnt.



Was war der schwierigste Moment?

Mich meiner Angst und meinem eigenen inneren Schmerz zu stellen.

Was war der schönste Moment?

Mitzuerleben, wie die Musik meine Klienten tröstet und sie gestärkt aus der Sitzung gehen.

Aber zugegeben: am meisten hat mich der Anruf des ARD-Buffets gefreut - ich komm im Fernsehen! Das ist so toll!!! Ich freu mich so arg!



Was hilft auf Durststrecken?

Sich bewusstmachen: was wollte ich eigentlich erreichen, als ich damit begonnen habe. Und sich auch zu fragen: gibt es einen besseren Weg

dahin? Die Durststrecke auch als Chance sehen, um nochmal über Ziele und Beweggründe nachzudenken.



Der beste Rat für Zauderer?

Mut tut gut! Das eigene Leben in die Hand nehmen setzt ganz viel Energie frei.

Mein altes Leben war...

ganz okay aber langweilig und irgendwie eingefahren. Planbar, konservativ. Und davon geprägt, es vielen Leuten recht zu machen.

Mein neues Leben ist...

bunt! Ich habe Freiraum, meine Ideen zu verwirklichen. Ich lerne tolle Leute kennen, die mich inspirieren. Ich kann meine Talente leben.

Es ist wirklich gut so wie es ist!