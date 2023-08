Sie glauben, dass das Lieblingsding eines Kochs ein sündhaft teures Porzellan-Messer sein müsste oder zumindest ein Kochlöffel, an dem die Erinnerungen an die Ausbildung hängen? Bei Tarik Rose weit gefehlt. Das Ding, das er nie hergeben würde, egal was passiert, ist was, das nur auf den zweiten Blick mit Kochen zu tun hat.