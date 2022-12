Wer sich in Sachen Kräutern beraten lassen will, kann zu Dirk und Sabine Bäumler in München gehen. Dabei sind sie zu den Kräutern auf Umwegen bekommen. Er war eigentlich Architekt, sie Diätassistentin. Der Sprung in ihr neues berufliches Leben hat sich gelohnt - die Kunden stehen Schlange.