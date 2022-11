per Mail teilen

Ein Cowboy im Wilden Westen, was die meisten nur von der Leinwand kennen - ist für Dietmar Lämmerhirt Realität. Nur das seine Ranch nicht in Amerika, sondern mitten in Sachsen steht. Begonnen hat für ihn alles 1989. Da kam nicht nur die Wende, sondern er lernt Countrymusik kennen und lieben.