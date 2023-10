Sie haben den Atlantik vor der Nase und doch ist ein salziger Trockenfisch die Leibspeise der Portugiesen. Die Portugiesen lieben ihren Bacalhau so sehr, dass ihm ganze Lieder gewidmet wurden. Ein Sprichwort besagt: Es gibt 365 portugiesische Rezepte mit Bacalhau – für jeden Tag im Jahr eins. Dabei wird der getrocknete Kabeljau selten in Portugal gefangen, sondern aus Norwegen importiert. Doch wie wird aus dem frischen Fisch eigentlich ein getrockneter Bacalhau? Und wie macht man daraus eine leckere Mahlzeit? Viele kulinarische Fragen, denen unsere Reporter in Lissabon auf den Grund gegangen sind.