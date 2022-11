Daniela Jost - die Hochzeitsplanerin

Der Mai ist nach wie vor einer der beliebtesten Hochzeitsmonate der Deutschen. Wir zeigen Ihnen eine Frau, die mit dem Versprechen antritt, den Wunsch nach einer Traumhochzeit zu verwirklichen und dabei alle Menschen glücklich zu machen. Das erfordert viel Feingefühl, finanzielles Geschick und ein gutes Zeitmanagement.

Würden Sie es wieder machen?

Unbedingt! Es hat mich mir selbst ein ganzes Stück näher gebracht.

SWR SWR -

Was war der schwierigste Moment?

Der Moment als ich realisierte, dass mich meine Geschäftsidee nun komplett finanziell tragen muss und es nicht mehr "nur" der Selbstverwirklichung diente.

Was war der schönste Moment?

Damals, vor zehn Jahren, habe ich die Agentur Traumhochzeit mit dem Gedanken gegründet, etwas erschaffen zu wollen, das mir das Gefühl gibt "Ich will nicht unbedeutend sterben". Ich glaubte wirklich, dass es von Bedeutung wäre, im Leben einmal eine Firma gegründet zu haben. Der schönste Moment war, als ich erkannte, dass ich diesbezüglich einem Trugschluss aufgesessen war. Es sind unendlich viele andere Dinge, die uns bedeutend machen. Ganz sicher nicht eine Firmengründung. Darüber habe ich z.B. auch in meinem Buch "Spirituelle Impulse zum Glücklichsein" geschrieben.

SWR SWR -

Was hilft auf Durststrecken?

Gottvertrauen und Menschen, die an einen glauben, wenn man selbst gerade nicht dazu in der Lage ist.

Der beste Rat für Zauderer?

"The moment you're ready to quit is usually the moment right before the miracle happens. Don't give up!"

Mein altes Leben war…..Mein neues Leben ist...

Ganz ehrlich? Es gibt kein altes und kein neues Leben. Alle Bestandteile gehören zu diesem einen, MEINEM Leben. Nichts davon möchte ich missen denn es hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin.