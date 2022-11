Wir stellen wir Ihnen Clemens Mulokozi vor, einen Mann mit deutscher Mutter und tansanischem Vater, der zwischen zwei Kulturen aufwuchs und zu dessen Leben Umbrüche schon immer dazugehörten.

Würden Sie es wieder machen?

Auf jeden Fall!

Was war der schwierigste Moment?

Den schwierigsten Moment gab es nicht. Schwierige Momente sind die, in denen mir Menschen zwar sagen, sie finden alles so toll, so wichtig und so bewundernswert, was wir tun - und mir dann im nächsten Schritt erzählen, was sie auch schon mal Schlimmes im Urlaub erlebt haben.

Was war der schönste Moment?

Es gibt so viele! Besonders dann, wenn andere Menschen selbstlos unterstützen. Wie beispielsweise mit unserem gespendeten Büro, einem Dienstfahrrad, 2000 Sporthosen speziell für Mädchen, Geld für unseren Internetauftritt. Die schönsten Momente in Tansania sind, wenn beispielsweise die junge Frau, die ich vor acht Jahren am Ufer des Victoriasees gesprochen habe, als Lehrerin mit ihrem Team unseren ersten Sport-Wettbewerb gewinnt und dann erfolgreich den FIFA-Schiedsrichterschein macht. Oder wenn unsere 25-jährige Projektleiterin aus Tansania von den Vereinten Nationen nach Hamburg eingeladen wird und dort als Rollenvorbild brilliert.

Was hilft auf Durststrecken?

Meine Familie! Sport! »Wenn es so einfach wäre, könnte es jeder« - unsere tollen ehrenamtlichen Unterstützer in München und das beste Team, was wir jemals in Tansania hatten.

Der beste Rat für Zauderer?

Was ist dir im Leben wichtig? Bist du bereit dafür einen hohen Preis zu zahlen? Wie hoch darf dieser Preis sein?

Mein altes Leben war...

extrem schön! Ich durfte alles lernen, erleben und den Menschen begegnen, die mich zu den werden haben lassen, was ich heute bin und mache.



Mein neues Leben ist...

extrem schön und noch viel intensiver und anstrengender. Zu wissen, dass wir alle in der Lage sind, einen Unterschied zu machen, damit die Welt ein klein wenig besser ist, beflügelt mich fast täglich.