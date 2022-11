Christine Doering - Stalkingexpertin berät Opfer

Beleidigende Mails, Non-Stop-Telefonanrufe, permanentes Nachstellen – typische Stalking-Handlungen. Bundesweit 22.000 Fälle sind im Jahr 2014 zur Anzeige gebracht worden. Doch die Dunkelziffer liegt weit höher. Schätzungen zufolge bei mindestens 600.000 Fällen pro Jahr. Die meisten Betroffenen schrecken vor einer Anzeige zurück, aus Scham oder aufgrund der Gesetzeslage. Christine Doering war selbst betroffen und kämpft gegen diesen Missstand.

Würden Sie es wieder machen?

Ja, ich würde mich immer wieder für andere Betroffene von Stalking einsetzen, da ich so mit meiner Erfahrung Menschen helfen kann, die den gleichen schweren Weg wie ich gehen müssen und das auf ganz vielfältige Art und Weise.

Was war der schwierigste Moment?

In meiner Stalkingeschichte gab es zwei schwierige Momente, einmal die wahnsinnige Angst um mein Kind und das zweite war das schreckliche Gefühl von der Justiz im Stich gelassen zu werden.

In meiner aktuellen Arbeit ist es sehr schwierig, dass es bezüglich des Nachstellungsparagraphen immer wieder Rückschläge gibt und sich diesbezüglich nichts tut und man dementsprechend immer wieder verzweifelte Menschen enttäuschen muss.

Was war der schönste Moment?

In meiner Arbeit sind die schönsten Momente die, in denen jemand sagt, dass man ihm Kraft und Mut gegeben hat. Das kann man gar nicht auf einen reduzieren, weil es jedes Mal so unheimlich schön ist!

Was hilft auf Durststrecken?

Der Gedanke daran, dass man trotz allem schon viel erreicht hat!

Der beste Rat für Zauderer?

Man darf niemals aufgeben, auch wenn es extrem schwer ist! Jeder Mann und jede Frau hat das Recht auf ein glückliches Leben ohne Stalking und man hat jedes Recht dafür zu kämpfen!

Mein altes Leben war…

anders ;-)

Mein neues Leben ist…

Gut so wie es ist! Ich habe aus einer schlechten Sache etwas Gutes gemacht und das macht mich glücklich! Ich kann für andere Menschen etwas verändern und das ist ausgesprochen erfüllend!