Chalwa - die Süße

Interview mit Chalwa Heigl



Ein Leben lang auf große Momente warten ist nicht ihre Sache. Deshalb hat Chalwa Heigl mit Ende 30 nochmal etwas ganz Neues angefangen.

Würden Sie es wieder machen?

Ein Unternehmen zu gründen erfordert die Bereitschaft viel Zeit und Leidenschaft reinzustecken. DerGugl ist sozusagen mein Baby das wächst und gedeiht. Wenn Sie Eltern fragen ob sie es bereuen ein Kind bekommen zu haben würde jeder sagen nein. Genauso ist es mit DerGugl. Ich würde es wieder machen, aber mit dem Wissen von heute natürlich etwas anders.

Was war der schwierigste Moment?

Den richtigen Partner für eine langfristige Zukunft zu finden. Das ist schwieriger als man denkt.

Was war der schönste Moment?

Der erste Guglhupf der verkauft wurde. Das war das Zeichen, dass die Idee Anklang findet!

Was hilft auf Durststrecken?

Rückschläge und Durststrecken gibt es immer und in jedem Unternehmen. Wichtig ist, dass man kreativ damit umgeht und den Motor immer am laufen hält.

Der beste Rat für Zauderer?

Viele Leute, mit denen ich im Vorfeld über die Idee von DerGugl geredet habe waren sehr verwundert. Ich hatte eine erfolgreiche PR-Agentur und wollte jetzt kleine Kuchen backen. Das brachte mir bei einigen Personen schon ein Stirnrunzeln. Aber nichts ist besser als die Zauderer mit dem Gegenteil zu überzeugen.

Mein altes Leben war ...

Wunderbar! Aber ich hatte immer anderen Produkten bzw. Firmen zu Bekanntheit verholfen. Dabei wollte ich immer auch etwas eigenes machen.

Mein neues Leben ist ...

Noch besser! Ich schaue auf DerGugl und bin stolz, dass er wächst und gedeiht. Dennoch ist bei mir noch genügend Kreativität da um noch weitere Wege zu gehen. Wahrscheinlich sprechen wir uns wieder und ich mache wieder etwas ganz anderes. Denn ich liebe die Abwechslung und brauche die Herausforderung.