Carola Drolshagen musste aus gesundheitlichen Gründen in ein neues Leben starten. Doch ihre Geschichte zeigt: in der Krise kann auch eine große Chance stecken.

Würden Sie es wieder machen?

JA!!! Es gibt einem viel Energie und Lebensfreude, wenn man seinen Weg trotz mancher steiniger Wegstrecken gehen und seinen Traum / Traumjob mit Begeisterung leben kann.

Was war der schwierigste Moment?

Das alte Leben loszulassen und den Neuanfang zu wagen: vom abgesicherten Angestellten in die Verantwortung Selbständigkeit. Den "richtigen" Termin für den Wechselzeitpunkt festzulegen.

Vorher all die Gedanken: was ist wenn das oder das passiert, wenn das ein oder andere nicht so klappt wie geplant, wenn ich den Anforderungen nicht gerecht werde...

Was war der schönste Moment?

In meinem Leben gab es viele schöne Momente.

Den schönsten Moment zum Zeitpunkt der Selbständigkeit erlebte ich, als mich nach der Anmeldung (die an sich ja unspektakulär ist) meine beiden Töchter beim Ordnungsamt vor der Tür mit Blumen und Sekt überrascht und mich mit so viel Zuwendung und Unterstützung ab dann begleitet haben.

Was hilft auf Durststrecken?

Bei Durststrecken den persönlichen Durchhänger kurzzeitig zulassen - zum Verschnaufen nutzen, sich sortieren um dann wieder mit Kraft und Energie durch zu starten. Immer positiv denken - an sich selber, sein Bauchgefühl und an das Gute glauben.

Der beste Rat für Zauderer?

Immer den Blick nach vorne - nicht zaudern und ständig hinterfragen.

Die Begeisterung für sich und seine Ideen behalten und in den Focus nehmen.

Nicht nur "wollen", sondern auch die Dinge tun und umsetzen und seinen Ideen den Raum geben zu wachsen und seinen Traum leben...

Mein altes Leben war…

super schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht und mich viel gelehrt.

Mein neues Leben ist...

sehr arbeitsintensiv, umfangreich und anstrengend, zugleich sehr interessant, abwechslungsreich und verantwortungsvoll. Selbstständig sagt schon das Wort: selbst und ständig. Das Schöne ist, dass ich die Leidenschaft zu den Stoffen leben und mit der Begeisterung der vielfältigen Farben und Qualitäten Kunden gewinnen und Ihnen Freude bereiten kann.