Carina Henkel hat sich nicht nur beruflich verändert. Vor allem ihr Privatleben hat sie komplett über den Haufen geworfen.

Würden Sie es wieder machen?

Ein klares JA! Durch die Veränderung und dem damit einhergehenden Lebenswandel wurde ich reich beschenkt.

In Form von besonderen Menschen und neuen Möglichkeiten die auch dazu beitragen, ein Leben voller Buntheit und Tiefe führen zu können.

Was war der schwierigste Moment?

Der Sprung vom "alten" ins "neue" Leben. Ein Übergang, indem das Gewohnte und Vertraute losgelassen werden will und ein sicheres Ankommen noch nicht greifbar ist.

Was war der schönste Moment?

Die Begegnung mit DEM Menschen, der mein Leben von Grund auf verändert und bereichert hat.

Was hilft auf Durststrecken?

Die Erkenntnis, dass alles was einem begegnet dafür genutzt werden kann um sich zu prüfen, zu erkennen, zu erneuern und immer weiter zu wachsen. Das positive Ergebnis dieser "Durststrecken" ist ein Gewinn an persönlicher Stärke.

Der beste Rat für Zauderer?

Augen zu - und durch!

Mein altes Leben war...

strukturiert, geplant, risikominimiert, angepasst.

Mein neues Leben ist…

entschleunigt, abenteuerlich, interessant, tolerant, reich an Sinn, Tiefe und Menschen.