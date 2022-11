Bootstourenguide Maike Brunk

per Mail teilen

Wasser und Schiffe waren schon immer ihr Ding. Doch erst über Umwege kam die gebürtige Nordfriesin und jetzige Wahlhamburgerin Maike Brunk zum Wasser. Eine Schnapsidee war Schuld daran...

Würden Sie es wieder machen?

Ja, sofort.

Was war der schwierigste Moment?

Die finanzielle Unsicherheit am Anfang und in jedem Winter.

Was war der schönste Moment?

Wenn Kunden die Touren genießen, sie mir das kund tun und meine Begeisterung für den Hafen auf sie überspringt. Immer wieder.

Was hilft auf Durststrecken?

Sich die bisherigen Schritte und Erfolge vor Augen führen.

Der beste Rat für Zauderer?

Ausprobieren und Anfangen.

Mein altes Leben war...

vorprogrammiert und vorhersehbar.

Mein neues Leben ist...

bewegt, abwechslungsreich, spannend und erfüllend