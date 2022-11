Bine Brändle Bine Brändle - Bine Brändle

Bine Brändle wurde 1975 in Neu - Ulm geboren. Schon als ganz kleines Kind malte, zeichnete, bastelte, konstruierte und baute sie am liebsten.

Nach ihrem Studium im Fach Kommunikations-Design an der FH Augsburg folgten Stipendien in Paris und Barcelona. Für Bine Brändle ist aus ihrer Leidenschaft der Beruf geworden. So arbeitet sie heute als Kinderbuchautorin und Illustratorin, ist Kreativ-Expertin für Zeitschriften, Bücher und TV und entwickelt neue originelle Ideen zum Nachmachen.



Bine Brändle hat 2 Kinder und ist deshalb sehr glücklich, den Großteil ihrer Arbeit von zu Hause aus erledigen zu können.

Und wenn es die Zeit zulässt, nimmt sie sich gerne eine kleine Auszeit vom Alltag - an diesen Tagen sehen wir sie bei uns im ARD-Buffet.