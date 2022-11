An welchem Arbeitsplatz dürfen keine Rollen unter dem Bürostuhl sein? Kommen Sie drauf? Genau: Im Office eines Containerschiffes zum Beispiel. Denn das wäre bei Seegang ganz schön unpraktisch. Beate Stelzer hat ihren sicheren Job an Land gegen genau so einen unruhigen Arbeitsplatz an Bord getauscht.

Würden Sie es wieder machen?

Auf jeden Fall! SWR SWR - Was war der schwierigste Moment?

Das Loslassen von Gewohnheiten, auch dem Denken in festen Strukturen und sich auf Ungewissheiten einlassen. Klappt das alles, wie ich mir das denke? Was war der schönste Moment?

Das erste Mal mit einem großen Schiff aus dem Hafen auszulaufen und oben auf der Brücke stehen zu können. SWR SWR - Was hilft auf Durststrecken?

Momente in der Natur. Sei es große Meeresschildkröten an der Bordwand beobachten, einen Sternenregen erleben oder mitten in einem Hurricane zu sein. Der beste Rat für Zauderer?

Sich von anderen Zauderern fernzuhalten! Sich positive offene Menschen suchen. SWR SWR - Mein altes Leben war...

anstrengend. Mein neues Leben ist...

nicht minder anstrengend, aber bei Weitem interessanter, spannender und aufregender und einfach lebenswerter.