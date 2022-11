SWR SWR - Benoit Linder

Antonina Müller machte ihre Ausbildung zur Köchin im Restaurant "CALLA" in Bad Wörishofen. Über renommierte Schweizer Grandhotels wie das "Dolder Grand Hotel" in Zürich und das "Palace" in Luzern führte sie ihr Weg 2013 in die Dominikanische Republik. Die Patisserie wurde ihre Leidenschaft, die Verbindung der europäischen und karibischen Küche ihr Spezialgebiet.

2016 kehrte sie mit viel neuem Wissen und Erfahrung im Gepäck zurück nach Bad Wörishofen, wo sie seit 2018 als Küchenchefin das Restaurant "CALLA" leitet.