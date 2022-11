per Mail teilen

Bei Angelika Schultze war es eine schwere Erkrankung, die sie ein neues Projekt beginnen ließ. Und das ist nicht nur für sie selbst eine Bereicherung geworden.

Würden Sie es wieder machen?

Ja, ich würde es wieder machen. Ich habe in den letzten Monaten viel dazu gelernt. Ich bin der Meinung, dass man im Leben versuchen sollte, sich ständig weiter zu entwickeln und neue Dinge auszuprobieren. Der Traum, etwas völlig Neues (relativ spät im Leben stehend) zu versuchen, hat sich verwirklicht, wenn auch mit viel mehr Arbeit als ich vorher absehen konnte.

Was war der schwierigste Moment?

Sich durchzuringen, wirklich und tatsächlich die finanzielle Investition zu wagen, ohne die Unterstützung meiner Familie wäre das schwieriger gewesen und da macht man sich viele Gedanken.

Was war der schönste Moment?

Das ist eine schwierige Frage, weil ich seit Beginn dieses Projektes so viele und fast täglich schöne Momente hatte - die Begeisterung meiner Mitarbeiter und Kunden, den Laden nicht nur als Einkaufsmöglichkeit vor Ort und Cafe zu nutzen, sondern auch als gemütlichen Treffpunkt und Kommunikationsort zu genießen. Besonders schön war aber ein Ständchen meiner Mitarbeiter und Kunden, die bei unserer 1-Jahresfeier 2017 lautstark und fröhlich 'I had a dream' von Abba gesungen haben.

Was hilft auf Durststrecken?

Die Begeisterung meiner Mitarbeiter und Kunden, die sich jeden Tag neu über den Laden freuen und das auch zu Ausdruck bringen. Die Unterstützung meiner Familie, die trotz meiner zeitlichen Einschränkung die Idee gut finden und mit unterstützen.

Der beste Rat für Zauderer?

Rat und Unterstützung bei Menschen suchen, die Neuanfänge gewagt haben. Sich gut mit Familie/Partner absprechen. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man entweder ins kalte Wasser springen muss oder am Ufer stehen bleibt. Darauf vertrauen dass es irgendwie funktionieren wird - und dann springen.

Mein altes Leben war...

angenehm, aber relativ vorhersehbar, nicht aufregend. So entstand der Wunsch, vor meinem Lebensende noch etwas Positives für mich und mein Umfeld zu schaffen, nicht bequem zu sein sondern aktiv zu sein und zu bleiben...

Mein neues Leben ist...

sehr arbeitsreich, aber interessant und voll mit schönen Erlebnissen und menschlichen Begegnungen. Es gibt immer wieder etwas Neues für den Laden zu entdecken oder zu planen/weiter zu entwickeln. Wenn ich gesund bleibe, kann ich dann hoffentlich in ein paar Jahren wieder andere Dinge entdecken - oder ein Buch schreiben, auch einer meiner Träume....