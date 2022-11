Andrea Übelhack und Peter Appel

Das Paar eröffnete vor rund 6 Jahren in ihrer Heimat Bayreuth den ersten deutschen Foodtruck.

Würden Sie es wieder machen?

SOFORT.

Was war der schwierigste Moment?

Die komplette Anfangszeit nach dem Start auf der Straße, als sich die Erfolge nicht wie erhofft eingestellt haben. Wenn Pläne sich nicht so umsetzen lassen, wie man es vorhat, kann man die Richtung ändern und neue Wege suchen. Wenn dann aber im richtigen Einsatz die Wirklichkeit über eine lange Zeit nicht zu den Plänen passt, dann wird es schwierig.

Was war der schönste Moment?

Wir hatten in den ersten Wochen nach dem Start ein Catering im "Schindlerhof" in Nürnberg, welches von einem richtigen Vollblut-Gastronomen, Klaus Kobjoll, geführt wird. Als wir in seinen Augen die Begeisterung für unser Projekt und unser Produkt gesehen haben, wussten wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Was hilft auf Durststrecken?

Eine Vision, eine klare Vorstellung davon, wie die Zukunft aussehen soll. Sofern man das Ziel kennt, kann man im Zweifelsfalle noch den Weg dahin ändern!

Der beste Rat für Zauderer?

TUN, TUN, TUN!!! Eines der schlimmsten Dinge, die einem im Leben widerfahren können, ist irgendwann zurückzublicken und den Gelegenheiten nachzutrauern, die man nicht wahrgenommen hat. Das ist dann unwiederbringlich vorbei! Es gibt immer das Risiko des Scheiterns, aber es nicht zu probieren, ist schlimmer als Scheitern.

Unser altes Leben war...

sehr abwechslungsreich und spannend , aber mit sehr vielen Kopfschmerzen und Unwägbarkeiten verbunden.

Unser neues Leben ist...

spannend geblieben, jedoch mit vielen neuen Herausforderungen und Ideen, da wir uns auf einem völlig neuen Terrain bewegen.