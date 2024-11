Vanillekipferl

Rezeptautor/Rezeptautorin: Angelika Eger

Zutaten für 40 Stück:

2 Vanilleschoten

140 g Butter (weich)

70 g feiner Zucker

1 Eigelb (Größe M)

Salz

50 g Speisestärke

120 g Mehl

70 g gemahlene Mandeln

80 g Puderzucker

1 EL Burbon-Vanillezucker

Zubereitung

Schritt 1:

Vanilleschoten längs halbieren und das Mark herauskratzen. Butter, Zucker, Eigelb, 1 Prise Salz und Vanillemark mit den Quirlen des Handrührers 3-4 Minuten schaumig rühren.



Schritt 2:

Stärke und Mehl mischen und sieben. Mehlmischung und Mandeln hinzugeben und mit den Knethaken des Handrührens zügig zu einem geschmeidigen Teig verkneten.



Schritt 3:

Teig in 8 gleich große Stücke teilen. Teigstücke jeweils zu 30cm langen Rollen formen, mit Folie bedecken und 1 Stunde kaltstellen. (Auch hier gerne länger kaltstellen, am besten über Nacht)



Schritt 4:

Rollen jeweils in 6 cm lange Stücke schneiden (ergibt 5 Stück) und zu Kipferln formen. Auf mit Backpapier belegte Bleche legen und 30 Minuten kaltstellen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad (Gas 2-3, Umluft 160 Grad) und auf der 2. Schiene von unten 10-12 Minuten backen. Kipferl aus dem Backofen nehmen, sobald die Spitzen hellbraun werden.



Schritt 5:

Puderzucker und Vanillezucker mischen und in ein Sieb geben. Die lauwarmen Kipferl mit der Mischung bestäuben und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Das Gebäck hält sich in Blechdosen zwischen Lagen von Pergamentpapier kühl und trocken aufbewahrt ca. 4 Wochen.