Luftig-leichte Schäfchen- oder schwere dunkle Regenwolken: Was uns die verschiedenen Erscheinungsformen dieser Himmelsgebilde sagen, weiß die Wolkenforscherin. Welche der drei Kandidatinnen ist es? In Runde zwei dreht sich alles um die Wespe und ihre große Schwester, die Hornisse. Wer ist der Berater, der die schwarz-gelben Brummer auch umsiedelt? In Runde drei sehen wir eine … „Gewagte Kombination“!