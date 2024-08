Denis Scheck, Insa Wilke, Ijoma Mangold und Altphilologin Melanie Möller diskutieren im lesenswert Quartett über vier aktuelle Bücher.

Das lesenswert Quartett in frischen Look aus dem neuen Studio des SWR Mainz. Wieder geht es um vier aktuelle Bücher, vorgestellt von vier meinungsstarken Lesern und Leserinnen.

Literaturexperte Denis Scheck moderiert die Gesprächsrunde. Stammgäste sind die freie Literaturkritikerin Insa Wilke sowie Ijoma Mangold, Kulturkorrespondent der Wochenzeitung DIE ZEIT. Diesmal vervollständigt Altphilologin Melanie Möller die Runde.

Im Mittelpunkt der Sendung stehen aber die Bücher – und diese sind in dieser Sendung dabei:

Maggie Millner: Paare

Ijoma Mangold stellt das Debüt der New Yorker Autorin Maggie Millner vor.

Die US-amerikanische Schriftstellerin Maggie Millner ist im Bundesstaat New York aufgewachsen. Sie fing schon in ihrer Kindheit, die sie in einem kleinen, ländlichen Ort verbrachte, mit dem Schreiben an. An der New York University machte sie später ihren Master of Fine Arts.

Ihre Gedichte sind bereits in The New Yorker, POETRY und Ploughshares erschienen. Außerdem lehrt sie kreatives Schreiben an der Yale University und ist Redakteurin bei The Yale Review.

„Paare“ ist ihr erster Roman. Darin transformieren sich Prosa und Lyrik zu einer 128-seitigen Liebesgeschichte.

Sigrid Nunez: Die Verletzlichen

Melanie Möller, Gast in der lesenswert Quartett Runde, bringt Sigrid Nunez neusten Roman mit zur Diskussion.

Die 1951 in New York City geborene Sigrid Nunez gilt als eine der beliebtesten Autorinnen der amerikanischen Gegenwartsliteratur. An der Columbia University machte sie ihren Master of Fine Arts. Später unterrichtete sie Kreatives Schreiben an verschiedenen Universitäten.

Für ihr Werk „Der Freund“ erhielt sie 2018 den National Book Award.

Levin Westermann: Zugunruhe

Insa Wilke bringt das Werk "Zugunruhe" von Levin Westermann in die Runde mit.

Der Lyriker und Schriftsteller Levin Westermann wurde 1980 im nordrhein-westfälischen Meerbusch geboren. Zunächst studierte er Philosophie und Soziologie an der Universität Frankfurt. Später zog er in die Schweiz, um an der Hochschule der Künste in Bern zu studieren. Für mehrere seiner Werke erhielt er bereits Literaturpreise, wie unter anderem 2020 den Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg und 2021 den Schweizer Literaturpreis. Für den Ingeborg-Bachmann-Preis stand er 2020 auf der Shortlist.

Heute lebt er in Biel in der Schweiz und arbeitet als freier Schriftsteller.

Barbara Kingsolver: Demon Copperhead

"lesenswert"-Moderator Denis Scheck präsentiert als letztes Buch in der Runde Barbara Kingsolvers "Demon Copperhead".

Die US-amerikanische Schriftstellerin Barbara Kingsolver wurde 1955 geboren und wuchs in Kentucky auf. Bevor sie als freiberufliche Journalistin arbeitete, studierte sie zunächst Klavier und anschließend Biologie.

Für ihre Werke – darunter Romane, Gedichte, Essays und Memoiren – wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Women’s Prize of Fiction, dem Pen/Faulkner Award und dem Pulitzer-Preis. Ihre Bücher wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt und erklommen mehrfach die Bestsellerliste der New York Times.

Auch für ihren neuen Roman „Demon Copperhead“, eine Neuerzählung von Charles Dickens „David Copperfield“, erhielt Barbara Kingsolver den Pulitzer-Preis sowie den Women’s Prize for Fiction.

Am Schluss der Sendung empfiehlt jeder und jede aus der Runde einen persönlichen Lesetipp:

Die Bücherliste zum Download