Zu den Baden-Badener "Presence" Pfingstfestspielen 2022 gastierte das SWR Symphonieorchester gleich an mehreren Abenden im Festspielhaus an der Oos. Im Konzert am 4. Juni 2022 dirigierte der russische Dirigent Dima Slobodeniouk unter anderem das Orchesterwerk "Gemini" ("Zwillinge") von Esa-Pekka Salonen (geb. 1958). Der Finne Salonen griff den Mythos vom Zwillingspaar Castor und Pollux aus der griechischen Antike auf, der auch schon Jean-Philippe Rameau zu einer Oper inspiriert hatte.