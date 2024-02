In diesem Konzertmittschnitt aus der Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom von 2001 dirigierte Claudio Abbado die zweite Sinfonie in D-Dur von Ludwig van Beethoven. Der Beethoven-Zyklus mit den Berliner Philharmonikern entstand, als Abbado zwölf Jahre Chefdirigent der Berliner:innen war und wurde gerühmt als Höhepunkt seiner Arbeit mit dem Weltklasseorchester.