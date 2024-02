Magnus Lindgren, schwedischer Jazz-Saxophonist, Flötist, Komponist und Arrangeur arbeitet schon seit einiger Zeit immer wieder mit der SWR Bigband zusammen. Seit 2018 ist er von der SWR Bigband als Artist in Residence für 3 Jahre benannt. Magnus Lindgrens frischer, virtuoser Jazz-Spirit zeigt sich in seinen Arrangements und Kompositionen. Zusätzlich ist er in den Stücken als Multiinstrumentalist in der Aufzeichnung vom 18. März 2018 aus Stuttgart zu bestaunen.